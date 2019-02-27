Ömer Günel’den sosyal alan açıklaması

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan; Kuşadası Bayraklıdede Kemerönü Mevkii’nde yer alan Botanik Parka komşu alanda kamu yararına planlanan sosyal alan ile ilgili basında çıkan haberleri değerlendirdi.

Günel; siyasetin doğası gereği muhalefet yapılması zaten beklenen ve normal karşılanan bir şeydir ama dayanaksız asılsız, ucuz siyaset yapılmadığı sürece. Şu an yapılan ucuz ve iftira dolu siyasetin bu kente ve kentlisine bir faydası yoktur. Kamu yararına doğal kaynaklar ve değerler korunarak tüm yetkililerin izin ve onayı dahilinde yapılmış bir işi çarpıtmak art niyetli kullanmak kentimize ve kentlimize zarar vermekten başka işe yaramaz. Bu alan ile ilgili projelendirme yapılırken büyükşehir belediyemiz; bölge konusunda hassasiyeti herkesçe malum STK’ mız EKODOSD ile yasal muhattap olan; Turizm Bakanlığı’nın fikri ve bilgisi dahilinde en doğru projelendirmeyi yapmıştır. Kuşadası’nın konuya muhattap en hassas sivil toplum örgütü olan EKODOSD un konu ile ilgili gerekli açıklamaları sosyal medya hesaplarında herkese açık bir şekilde yer almaktadır. Konuya mevzu arazi üzerinde koruma altına alınan tüm doku korunmuş ve güvene alınarak çalışmalar yapılmıştır” dedi.

“Bu kente katkı sağlayan tüm değerlerimiz sonuna kadar korunacaktır”

Ömer Günel “Başta ben olmak üzere kentimizin sahip olduğu değerlerin korunması için her kuruma, sivil toplum örgütlerimize ve Kuşadası’nda yaşayan hemşerilerimize büyük görev düşmektedir. Biz göreve gelir gelmez mevcut çalışmaları bir adım öteye taşıyarak; günübirlik kullanım alanı dışında kalan alan içinde gerekli olan bölgeleri özel bir koruma statüsüne kavuşturacağız. Bu alanı da botanik park olarak turizme kazandırmak için yetkililer ve turizm çevreleri ile görüşmelere başladık. Bu kente katkı sağlayacak tüm değerlerimiz sonuna kadar korunacak ve kentin tanıtımı için kullanılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.