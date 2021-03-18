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Siyaset Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ipliği pazara çıkarıldı
Siyaset

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ipliği pazara çıkarıldı

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun barış yanlısı bir insan hakları savunucusu olduğu yönündeki algı operasyonları Akit TV canlı yayınında çürütüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 15:43:00 -

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. HDP'nin milletvekili sayısı 56'dan 55'e düştü. Ayrıca 3,5 saat Genel Kurul salonunda bekleyen Gergerlioğlu, buradan ayrılarak partisinin Meclis'teki grup odasına geçti.

Gergerlioğlu hakkındaki kararın ardından solcular, HDP'li ismin insan hakları savunucusu olduğu yalanını ortaya atarak AK Parti hükümetini ve devleti hedef aldı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Gergerlioğlu hakkında oluşturulmaya çalışılan algılar bir bir çürütüldü.

Gergerlioğlu'nun alenen suç işlediğini gözler önüne seren Murat Alan ve Ali İhsan Karahasanoğlu, HDP'li ismin sosyal medya hesaplarından paylaştığı PKK bildirilerini yayınladı, ayrıca terör örgütüne yönelik güzellemelerini ve devlete yönelik asılsız suçlamalarını da gözler önüne serdi.

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