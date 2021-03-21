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Siyaset Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklandı mı? Ömer Faruk Gergerlioğlu son dakika haberi
Siyaset

Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklandı mı? Ömer Faruk Gergerlioğlu son dakika haberi

Terör örgütü PKK ve FETÖ propagandası yapan terörist parisi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Ancak kaos ve çatışmadan beslenen HDP'liler yine çirkeflik çıkarttı. HDP’nin eski vekili Gergerlioğlu, milletvekilliği düşmesine rağmen Meclis’ten ayrılmadı. Gazi Meclis’te terör propagandası yaptığı iddia edilen Ömer Faruk Gergerlioğlu gözatına alındı. Peki Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklandı mı? Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 13:35:00 - 2021-03-21 13:44:12
Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklandı mı? Ömer Faruk Gergerlioğlu son dakika haberi

Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM’de gözaltına alındı. Gergerlioğlu hakkında, 'kamu görevini usulsüz üstlenmek', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'terör örgütü propagandası' suçundan soruşturma başlatıldı. TBMM Genel Kurulunda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında açılan soruşturma kapsamında bekleyişini sürdürdüğü TBMM'de HDP grup odasında gözaltına alındı.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu ve bazı partililerin, kararın ardından Genel Kurul'dan HDP grup odasına giderken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan attıkları belirlendi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklandı mı?

Polis ekipleri TBMM'de HDP grup odasında bekleyişini sürdüren Gergerlioğlu'nu, sabah saatlerinde gözaltına aldı. Meclis'ten çıkarılan Gergerlioğlu, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Gergerlioğlu, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan hapse mahkum edilmişti.

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