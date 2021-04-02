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Siyaset Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklandı: Bu kez de 'ayakkabasını bile giydirmediler' provokasyonu!
Siyaset

Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklandı: Bu kez de 'ayakkabasını bile giydirmediler' provokasyonu!

Hakkındaki Yargıtay kararı TBMM'de okunduktan sonra milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, verilen sürenin bitiminde eve gelen emniyet güçleri tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 19:53:00 - 2021-04-02 20:42:31
Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklandı: Bu kez de 'ayakkabasını bile giydirmediler' provokasyonu!

 Yeniakit.com.tr 

Hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra verilen sürenin sona ermesi ile tutuklandı. Gergerlioğlu'nun tututlandığını oğlu Salih Gergerlioğlu twitter hesabından duyurdu. Salih Gergerlioğlu, "Babamı tutuklamaya geldiler." dedi.

'Ayakkabı giymesine bile izin vermediler' provokasyonu

TBMM'den emniyet güçleri eşliğinde çıkartılırken 'Abdest almasına bile izin verilmedi' denilerek 'Abdest ve namaz' üzerinden provokasyon yapan çevreler bu kez de tutuklanırken ayakkabısını giymeye bile izin vermedikleri yalanını ortaya attı. Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımında, "Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar." dedi.

'Teslim olmayacağım' demişti

Gergerlioğlu kendisine verilen 10 günlük sürede cezasını çekmek için teslim olmayacağını, ancak emniyet güçleri geldiğinde de zorluk çıkartmayacağını söylemişti. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 'terör örgütü propogandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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