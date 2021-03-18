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Siyaset Ömer Faruk Gergerlioğlu provokasyona soyundu: Direniş çağrısı yaptı!
Siyaset

Ömer Faruk Gergerlioğlu provokasyona soyundu: Direniş çağrısı yaptı!

TBMM Genel Kurulu'nu bir süre terk etmeyerek gerginlik çıkartan eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'dayanışma' çağrısı yaparak provokasyonunu sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 22:11:00 - 2021-03-18 22:28:53
Ömer Faruk Gergerlioğlu provokasyona soyundu: Direniş çağrısı yaptı!

 Yeniakit.com.tr 

Hapis cezası Yargıtay tarafından onanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar, TBMM Genel Kurulu'nda okunduktan sonra milletvekilliği de düştü. Bir süre TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeyen Gergerlioğlu gerginlik yaşanmasına sebep oldu. HDP'li eski vekil şimdi de 'dayanışma' çağrısı yaparak provokasyona soyundu.

'Dayanışma daha da güçlenmeli'

Terör sevici HDP'nin eski vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Dayanışma daha da güçlenmeli. Mesele bir demokrasi meselesi, sadece HDP, Gergerlioğlu meselesi değil" diyerek provokasyon tohumları ekti.

Merve Kavakçı'nın adını bugüne kadar anmamıştı!

Sözde insan hakkı savunucusu Gergerlioğlu, başörtülü olması sebebi ile TBMM'den çıkartılan Merve Kavakçı'nın adını bugüne kadar anmamıştı. Ancak vekilliği düştükten sonra birbiri ardına yaptığı açıklamaların hepsinde onu örnek gösterdi:

"1994’te milletvekillerimiz enselerine bastırılarak polis arabalarına bindirildi biliyorsunuz; çok kötü görüntülerdi. Şimdi de bize dönük yapılabilir. Güçlü olanlar güçsüz gördüklerine yönelik her zaman bu hadiseleri yapmıştır. 1999 yılında Merve Kavakçı’ya da yapıldı. Bu gelenek iktidar oldu ve başkasına yapıyor şu an. Beni milletvekilliğinden düşürdüler ama ne hukuk ne de vicdan bunu doğru buluyor. Kesinlikle haksızlar ve zorbalıkla alınan siyasi bir karar var ortada. Bizi zorbalıkla alıp götürürlerse aynı şekilde kötü görüntüler ortaya çıkar. Bunlar ne Türkiye’ye ne de dünyaya anlatabilecekleri bir görüntü olur."

Provokasyona soyundu: 'Mesele Gergerlioğlu değil, demokrasi meselesi'

Gergerlioğlu şunları söyledi:

"Mücadelemiz daha da güçlenmeli. Çünkü mesele demokrasi meselesidir. Sadece bir HDP, Gergerlioğlu meselesi değil. Bugün bana yapılan yarın bir başkasına yapılır. Hukuksuz bir şekilde ve belden aşağı vurarak yapılır. İşin doğrusu böyle bir ilkelilik ile durmak lazım."

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