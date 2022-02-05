Ömer Faruk Gergerlioğlu dolandırıldı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ailesiyle birlikte tatil yapmak isterken dolandırıldı. Gergerlioğlu, internet sitesi üzerinden Antalya'da bir otelin markasını kullanan dolandırıcılara 8 bin TL gönderdi. Dolandırıcıların bir gün sonra kendisini arayarak özür dilemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Gergerlioğlu, savcılığa şikayette bulundu.



Ömer Faruk Gergerlioğlu, 20 Ağustos 2021'de ailesiyle tatil yapmak amacıyla internet üzerinden araştırma yaptı. Antalya'da bir tatil köyünün sitesine giren Gergerlioğlu, otel yetkilileriyle rezervasyon yapmak için irtibat kurdu. Otel yetkilisi olduğunu söyleyen kişilerin verdiği banka hesabına 8 bin lira para gönderen Gergerlioğlu, bir gün sonra telefonla arandı.

Cep telefonundan arayan kişiler, "Siz iyi bir insanmışsınız, size bunu yaptığımız için özür dileriz" diyerek geri ödeme için banka hesap bilgilerini istedi. Ancak para geri ödenmedi. Bu konuşma üzerine dolandırıldığını anlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, söz konusu tatil köyü yetkilileriyle görüştü.

Otel yetkilileri, sosyal medya üzerinde şirketlerinin ismi kullanılarak indirim bahanesiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını söylemeleri üzerine milletvekili Gergerlioğlu da adli makamlara başvurdu. Kocaeli'nden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere yapılan suç duyurusunda bulunan Gergerlioğlu, kendisini arayan dolandırıcıların yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suça konu paranın Ümraniye'de bir banka şubesinden temin edildiği gerekçesiyle dosyaya yetkisizlik kararı verdi. Soruşturma devam ediyor.