  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'e döndü!
Spor

Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'e döndü!

Yeniakit Publisher
2023-08-01 15:46:00 -
Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'e döndü!

Hatayspor, Stuttgart forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz Stuttgart’ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer’e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Depremde ölen Hataysporlu Atsu Hristiyan adetlerine göre defnedildi!
Depremde ölen Hataysporlu Atsu Hristiyan adetlerine göre defnedildi!

Dünya

Depremde ölen Hataysporlu Atsu Hristiyan adetlerine göre defnedildi!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatayspor’dan sürpriz karar çıktı! Flaş gelişme…
Hatayspor’dan sürpriz karar çıktı! Flaş gelişme…

Spor

Hatayspor’dan sürpriz karar çıktı! Flaş gelişme…

TFF'nin Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesiyle ilgili kararı değişmeyecek! Beşiktaş için kötü haberi duyurdu...
TFF'nin Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesiyle ilgili kararı değişmeyecek! Beşiktaş için kötü haberi duyurdu...

Spor

TFF'nin Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesiyle ilgili kararı değişmeyecek! Beşiktaş için kötü haberi duyurdu...

TFF'den şaşırtan flaş Hatayspor kararı! Gelecek sezon bakın o ilimizde: Duyan inanamadı...
TFF'den şaşırtan flaş Hatayspor kararı! Gelecek sezon bakın o ilimizde: Duyan inanamadı...

Spor

TFF'den şaşırtan flaş Hatayspor kararı! Gelecek sezon bakın o ilimizde: Duyan inanamadı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Spor

Atakaş Hatayspor, Trendyol ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23