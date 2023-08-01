Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'e döndü!
Hatayspor, Stuttgart forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz Stuttgart’ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer’e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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