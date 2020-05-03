'Ömer Döngeloğlu'nun eşi de vefat etti' iddiasıyla ilgili Esenler Belediye Başkanı'ndan flaş açıklama

AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vefat ederek Hakk'a yürüyen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun eşinin de hayatını kaybettiği iddialarını yalanladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Tevfik Göksu, "Çok eski dostum ve arkadaşım, hocamız Ömer Döngeloğlu’nu Hakk’a uğurladık. Kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Ömer hocamızın eşi ile ilgili çıkan haber gerçek değil ancak o da şu an hastanede tedavi görmektedir. Rabbim kendisine şifa versin inşaallah." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: