  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

'Ömer Döngeloğlu'nun eşi de vefat etti' iddiasıyla ilgili Esenler Belediye Başkanı'ndan flaş açıklama

AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, koronavirüsten vefat ederek Hakk'a yürüyen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun eşinin de hayatını kaybettiği iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 18:51:00 - 2020-05-03 19:08:46
'Ömer Döngeloğlu'nun eşi de vefat etti' iddiasıyla ilgili Esenler Belediye Başkanı'ndan flaş açıklama

AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vefat ederek Hakk'a yürüyen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun eşinin de hayatını kaybettiği iddialarını yalanladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Tevfik Göksu, "Çok eski dostum ve arkadaşım, hocamız Ömer Döngeloğlu’nu Hakk’a uğurladık. Kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Ömer hocamızın eşi ile ilgili çıkan haber gerçek değil ancak o da şu an hastanede tedavi görmektedir. Rabbim kendisine şifa versin inşaallah." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

Buyur yak Ya Resûlullah diyebilir misin?
Buyur yak Ya Resûlullah diyebilir misin?

Yaşam

Buyur yak Ya Resûlullah diyebilir misin?

Koronavirüs salgınında ölen bir Müslüman şehit sayılır mı? İşte cevabı
Koronavirüs salgınında ölen bir Müslüman şehit sayılır mı? İşte cevabı

İSLAM

Koronavirüs salgınında ölen bir Müslüman şehit sayılır mı? İşte cevabı

Seferberliğe katıldılar: Ünlü isimlerden çağrı!
Seferberliğe katıldılar: Ünlü isimlerden çağrı!

Gündem

Seferberliğe katıldılar: Ünlü isimlerden çağrı!

Cevat Akşit koronavirüse mi yakalandı? Gerçek ortaya çıktı
Cevat Akşit koronavirüse mi yakalandı? Gerçek ortaya çıktı

Gündem

Cevat Akşit koronavirüse mi yakalandı? Gerçek ortaya çıktı

Peygamber aşığı Ömer Döngeloğlu kimdir nerelidir? Ömer Döngeloğlu yaşı hayatı
Peygamber aşığı Ömer Döngeloğlu kimdir nerelidir? Ömer Döngeloğlu yaşı hayatı

Biyografi

Peygamber aşığı Ömer Döngeloğlu kimdir nerelidir? Ömer Döngeloğlu yaşı hayatı

Ömer Döngeloğlu Hoca'nın duası kabul mü oldu? Uhud'da yaptığı dua ortaya çıktı
Ömer Döngeloğlu Hoca'nın duası kabul mü oldu? Uhud'da yaptığı dua ortaya çıktı

Gündem

Ömer Döngeloğlu Hoca'nın duası kabul mü oldu? Uhud'da yaptığı dua ortaya çıktı

Ömer Döngeloğlu kimdir?
Ömer Döngeloğlu kimdir?

Aktüel

Ömer Döngeloğlu kimdir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı