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Gündem

Ömer Döngeloğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederek Hakk'a yürüyen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 18:17:00 - 2020-05-03 18:53:14
Ömer Döngeloğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybederek Hakk'a yürüyen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi’nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen vefat etti. Döngeloğlu’nun naaşı bugün Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

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