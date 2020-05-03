Ömer Döngeloğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi
Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederek Hakk'a yürüyen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybederek Hakk'a yürüyen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi’nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen vefat etti. Döngeloğlu’nun naaşı bugün Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.