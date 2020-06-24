Ömer Çelik'ten Türk bayrağını hazmedemeyen teröristlere tepki

İsrail, Doğu Kudüs'te bir mezarlıkta bulunan ve üzerinde Türk bayrağı da olan levhaya da tahammül edemedi. Mezarlık yıllar önce TİKA tarafından restore edilmiş ve levha da tanıtım ve bilgi amaçlı asılmıştı. Siyonist İsrail rejimi, Doğu Kudüs'te bir mezarlıkta bulunan Türk bayraklı panoyu parçaladı.

Skandal harekete tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik şunları yazdı:

"İsrail makamlarının #TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı’ndan Türk bayrağını taşıyan #TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur. O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez.

Türkiye’nin insanlık adına savunduğu barış değerlerinin temsilcisi TİKA, Orta Asya'dan ve Balkanlar’a, Afrika ve Latin Amerika'dan ve Pasifik Adalarına uzanan geniş coğrafyada “kültürel değerlere saygı” ve “birlikte kalkınma” amacıyla çalışmalarını yürüten bir kuruluşumuzdur.

#TİKA, tüm bu coğrafyalarda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaktadır; son derece şeffaf bir yol izleyerek söz konusu ülkelerde tarihi ve kültürel derinliği olan projelerini gerçekleştirmektedir.

İsrail makamlarının TİKA tabelalarını kaldırarak ortaya koyduğu saygısızlık, aynı zamanda insanlığın ortak kültür mirasını koruma iradesine yönelik de bir saldırı niteliğindedir. Tüm dünya insanlık mirasına saygısızlık yapan İsrail hükümetine karşı sesini yükseltmelidir."