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Meral Akşener'in küstah benzetmesine sert tepki
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Siyaset Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in küstah benzetmesine sert tepki
Siyaset

Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in küstah benzetmesine sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu’ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 12:40:00 - 2021-05-18 12:41:01
Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in küstah benzetmesine sert tepki

 YENİ AKİT / ANKARA 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teröristbaşı Netanyahu benzetmesi yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

“İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz.  Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu’ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir.”

“Netanyahu’nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sn Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu’yu sevindirme gayretidir.”

“Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır. Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin “Filistin düşmanlarına destek veren” bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaskanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin.”

“Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler Filistin davasının savunulması, Mescidi Aksa ve Kudüs’ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunmasıdır. Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu’nun kara propagandasına destek olmaktır sadece. Sn Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleri ile görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir.”

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