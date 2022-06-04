Ömer Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'nun SADAT iftirasına cevap: Kaybedecekleri seçime bahane bulmaya çalışıyorlar!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam'da AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme toplantısı sürerken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT iftirasına değinen Çelik, "Olmayan seçim güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor, kaybedecekleri seçime bahane bulmaya çalışıyorlar." dedi.

"Daha olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda, özellikle CHP tarafından yürütülüyor." diyen Çelik, "Bu, hiçbir şekilde belirli bir temele dayanmayan, tamamen spekülasyona dayanan bir yaklaşım. 'Seçim sonuçlarını kabullenmeyecekler' deniyor. Bütün seçimler bittikten sonra, 'sonuç ne çıkarsa saygı duyarız' dedik. Nitekim, İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili kazananları tebrik ettik. Nihayetinde milletin iradesi öyle tecelli etti. Bu konuda suçlanacak zerre kadar bir lekesi yoktur AK Parti'nin." ifadelerini kullandı.

'En büyük seçim güvenliği garantisi...'

CHP'nin siyasi geçmişini hatırlatan Ömer Çelik, "Bu suçlamaları yapanların geçmişinde, açık oy gizli tasnif gibi, lekeler mevcuttur. Şunu unutmasınlar, en büyük seçim güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Terör konusunda, suç örgütlerine sesi çıkmayanların bize vereceği ders yoktur." şeklinde konuştu.

6'lı ittifakın adaylık bilemecesine de değinen Ömer Çelik, şöyle devam etti:

Çıkmışlar mantığa sığmayacak şekilde Cumhur İttifakı adayının kim olduğunu söylüyorlar. Defalarca söyledik, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onların yapması gereken adaylarını ifade etmeleridir. AK Parti'miz Cumhur İttifakı'mız kendi yolunda yürüyüşünü devam ettirmektedir.