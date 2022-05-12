Ömer Çelik'ten göçmenlere ilişkin önemli çağrı! 'Vatandaşlarımız lütfen kendileri müdahale etmesin'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sürerken gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Son zamanlarda göç meselesi provokasyonlarına şahit oluyoruz." diyen Çelik, "Turizm sezonunun da yaklaştığı günlerde konunun kışkırtıcı olarak ele alındığını görüyoruz. Türkiye'nin göç yönetimi konusunda politikası vardır. Mücadele edilmektedir. Etkili sınır güvenlik tedbirleri vardır. Ülke içerisinde belli başlı iller sığınmacı kaydına kapanmıştır. Uluslararası koruma kanunlarına uygun hareket edilmektedir." ifadelerini kullandı.

'Vatandaşlarımız lütfen kendileri müdahale etmesinler'

"Katillere bunları teslim etme yaklaşımında olamayız." mesajı veren Çelik, yaşanan sorunlara vatandaşlar tarafından müdahale edilmemesi çağrısında bulundu:

Göçmenlerle ilgili asayiş sorunlarına etkili müdahale edilmektedir. Sosyal medyada görüyoruz, vatandaşlarımız lütfen kendileri müdahale etmesinler. Bunlara müdahale edecek olan güvenlik güçleridir. Bir takım propaganda yapanların uluslararası olarak da geçerliliği yok.

'Sonsuza kadar burada kalmayacaklar'

Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti:

'Biz iktidara gelirsek göndereceğiz' cümlesiyle istismar edildiğini görüyoruz. Sonsuza kadar burada kalmayacaklar, günü geldiğinde zaten gidecekler. Vatandaşlarımız fotoğraflar gönderiyorlar, bunlar tek tek ilgili makamlara iletiliyor. Ülkemizle ilgili olmayan birtakım resimleri, videoları bilip bilmeden yaymamak gerekir. Bunlar birilerinin kullandığı unsurlara dönüşüyor.