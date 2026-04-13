  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist katil AB'de müttefikini kaybetti İsrail’e koşulsuz desteğin bedeli: Almanya'dan artan fiyatlara karşı ekonomik tedbir paketi Ekrem’in cilacısı savunma yaptı: İtiraflara ne cevap verdi? Trump’ın abluka tehdidine Pekin’den sert yanıt! Hürmüz Boğazı kimsenin tapulu malı değil Laikperest Özdemir İnce, fena madara oldu! “İslâm’da teokratik devlet düzeni yok” İBB’deki yolsuzluk ağının sonu: İmamoğlu ve avaneleri köşeye sıkıştı! Duruşma devam ediyor Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi İran ablukaya ilişkin geri adım atmıyor ‘Daha yeni başladık’ ABD, İran’dan neler istedi? İşte müzakerelerde masayı dağıtan maddeler Ünlü galericiden milyonluk vurgun: 233 araca el konuldu
Gündem Ömer Çelik: Katil İsrail barış görüşmelerini sabote ediyor
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Çelik, katil İsrail’in bölgeyi ateşe atan politikalarına sert tepki gösterirken, Türkiye’nin ABD-İran müzakerelerinin devam etmesi için yoğun gayret sarf ettiğini vurguladı. Çelik, "Netanyahu ve soykırım şebekesine karşı dik duruşumuz sürecek. ABD-İran barış görüşmelerinin 2. ve 3. turu olması için çalışıyoruz." dedi.

Türkiye’nin iç ve dış siyaset ajandasının en sıcak başlıklarının ele alındığı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Parti genel merkezinde gerçekleşen zirvede, ekonomiden terörle mücadeleye, bölgedeki nükleer gerilimden yerel yönetimlerin çalışmalarına kadar pek çok kritik dosya masaya yatırıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alınan stratejik kararları kamuoyuyla paylaştı. 

Çelik, "ABD-İran barış görüşmelerinin 2. ve 3. turu olması için çalışıyoruz. ABD-İran görüşmeleri sürmeli. Netanyahu ve soykırım şebekesine karşı Türkiye'nin birlik olması takdire şayan" dedi. 

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Ateşkes ortamının sağlanması gerekir. ABD'nin haksız hukuksuz saldırısının ardından çok vahim sonuçlar ortaya çıktı. Gelinen noktada NATO tarafında da çatlak olacak.

Lübnan'da insansızlaştırılmaya çalışıyor, Batı Şeria'yı da Gazzeleştirmeye çalışıyorlar.

Bu barış görüşmeleri için Türkiye elden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Türkiye'nin bir bütün olarak Netahyahu'ya karşı durduğu duruş taktire şayendir.

Cumhurbaşkanımız defalarca sordu 'İsrail'in sınırları nedir diye. Buna cevap verilmedi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli siyaset herkes için bir pusuladır.

FRANSA'DA LAFARGE DAVASI

Fransa'daki Lafarge firması bugün mahkum edildi. Teröre destek verdiği bakımından verilen karar ibretliktir.

Sizinle daha önce paylaştığım bir konu vardı. O konu sonuçlandı. O da şudur. Biliyorsunuz Fransa'daki Lafarge firmasının terör örgütlerini Suriye'de finanse ettiğine dair bir dava süreci devam ediyordu. Hem DEAŞ'in hem de Fransız devlet yetkililerinin gözetiminde bunun yapıldığına dair bilgiler vardı. Bu konuyu sizinle dört beş kez paylaştım. Savcının iddianamesinde DEAŞ'e ve PKK'ya destek verdiği, tüneller kazdığı, karargahlar oluşturduğu söyleniyordu Lafarge'ın ve netice itibarıyla bugün dava sonuçlandı. Lafarge mahkûm edildi. Bu, aslında batılı bazı organizasyonların güya teröre karşıyız diye çok konuşan siyasetçilerin gölgesinde nasıl teröre destek verdiğini göstermesi bakımından ibretliktir. Bunu da kayda geçirmiş olalım.

UGANDA'DAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Hiçbir zemini olmayan bir söz. Umarız bundan sonra daha dikkatli konuşmalar yaparlar.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Ne katkısı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23