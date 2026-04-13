Ömer Çelik: Katil İsrail barış görüşmelerini sabote ediyor

Türkiye’nin iç ve dış siyaset ajandasının en sıcak başlıklarının ele alındığı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Parti genel merkezinde gerçekleşen zirvede, ekonomiden terörle mücadeleye, bölgedeki nükleer gerilimden yerel yönetimlerin çalışmalarına kadar pek çok kritik dosya masaya yatırıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alınan stratejik kararları kamuoyuyla paylaştı.

Çelik, "ABD-İran barış görüşmelerinin 2. ve 3. turu olması için çalışıyoruz. ABD-İran görüşmeleri sürmeli. Netanyahu ve soykırım şebekesine karşı Türkiye'nin birlik olması takdire şayan" dedi.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Ateşkes ortamının sağlanması gerekir. ABD'nin haksız hukuksuz saldırısının ardından çok vahim sonuçlar ortaya çıktı. Gelinen noktada NATO tarafında da çatlak olacak.

Lübnan'da insansızlaştırılmaya çalışıyor, Batı Şeria'yı da Gazzeleştirmeye çalışıyorlar.

Bu barış görüşmeleri için Türkiye elden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Türkiye'nin bir bütün olarak Netahyahu'ya karşı durduğu duruş taktire şayendir.

Cumhurbaşkanımız defalarca sordu 'İsrail'in sınırları nedir diye. Buna cevap verilmedi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli siyaset herkes için bir pusuladır.

FRANSA'DA LAFARGE DAVASI

Fransa'daki Lafarge firması bugün mahkum edildi. Teröre destek verdiği bakımından verilen karar ibretliktir.

Sizinle daha önce paylaştığım bir konu vardı. O konu sonuçlandı. O da şudur. Biliyorsunuz Fransa'daki Lafarge firmasının terör örgütlerini Suriye'de finanse ettiğine dair bir dava süreci devam ediyordu. Hem DEAŞ'in hem de Fransız devlet yetkililerinin gözetiminde bunun yapıldığına dair bilgiler vardı. Bu konuyu sizinle dört beş kez paylaştım. Savcının iddianamesinde DEAŞ'e ve PKK'ya destek verdiği, tüneller kazdığı, karargahlar oluşturduğu söyleniyordu Lafarge'ın ve netice itibarıyla bugün dava sonuçlandı. Lafarge mahkûm edildi. Bu, aslında batılı bazı organizasyonların güya teröre karşıyız diye çok konuşan siyasetçilerin gölgesinde nasıl teröre destek verdiğini göstermesi bakımından ibretliktir. Bunu da kayda geçirmiş olalım.

UGANDA'DAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Hiçbir zemini olmayan bir söz. Umarız bundan sonra daha dikkatli konuşmalar yaparlar.