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Siyaset Ömer Çelik'ten Erdoğan'ı hedef alan Haçlı artığı İtalya Başbakanı'na tepki
Siyaset

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ı hedef alan Haçlı artığı İtalya Başbakanı'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin haddi aşan sözlerine tepki göstererek, "Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 00:13:00 - 2021-04-09 00:20:07
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ı hedef alan Haçlı artığı İtalya Başbakanı'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Başbakanı'na tepki

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Draghi'nin Erdoğan'a yönelik ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşıladıklarını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"AB Konseyi Başkanı'nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz."

 

 

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