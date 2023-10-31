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Gündem

Ömer Çelik'ten Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıya sert tepki!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 22:02:00 -

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısını 'tasarlanmış planlı bir katliam' olarak değerlendirerek, lanetledi.

Katil İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırarak en az 400 svili şehit etti.

İsrail'in insanlık dışı saldırısını Öemer Çelik, lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir. İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden devletlerin, Gazzeli kadın ve çocukların yaşama hakkından bahsetmemesi insanlık namına utanç vericidir. İsrail'e 'Ateşkes önermiyoruz' diyerek daha çok silah gönderenler, katliam siyaseti izlemektedir."

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