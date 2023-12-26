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Siyaset Ömer Çelik'ten CHP'ye 'terör bildirisi' tepkisi!
Siyaset

Ömer Çelik'ten CHP'ye 'terör bildirisi' tepkisi!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 21:45:00 -
Ömer Çelik'ten CHP'ye 'terör bildirisi' tepkisi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör bildirisine DEM Partiyle birlikte imza atmayan CHP'yi eleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin teröre karşı ortak bildiriye imza atmak için şartlar öne sürdüğünü belirterek, "Yaptığınız yanlıştır, milletten özür dilenmesi gereken bir husustur” dedi.

Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine karşı mücadelesine güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Çelik, "Onları ve onların arkasındakileri yenecek gücümüz var. Bütün bu siyasi projelere kimlerin imza atmak istediğini, bölgemizi ve ülkemizi etkileyecek bir şekilde sınırları ve bölgedeki devlet yapılarını değiştirmek istediklerini biliyoruz. Buna kaşı da bin yıldır vatan kıldığımız bu topraklarda her türlü belaya karşı nasıl mücadele ettiysek, egemenliğimizi korumak için de aynı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kahraman silahlı kuvvetlerimize bu mücadelesinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

CHP'ye imza tepkisi!

CHP’nin ortak bildiriye imza atmamasının ve “Bedava siyaset dönemi bitti” açıklamasının ardından Çelik, “Teröre karşı ortak bildiriye imza atmadıklarında bu cümleyi kullandılar. Halbuki teröre karşı ilk ortak bildiri teklifi ilk önce muhalefetten bir partiden geldi. Bu bize sorulduğunda da Grup Başkanvekilimiz ‘Biz buna tabii ki destek veririz. Adrese değil ilkeye bakarız’ diyerek buna destek verdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü durum şudur; burada kendilerince her zamanki gibi ikili bir siyaset yapmaya çalıştılar. Bir yandan terörle kınıyormuş gibi yaparak, bir yandan da belli birtakım siyasi pazarlıkların önünü açacak şekilde bu bildiriye imza atmadılar. Vatandaşlarımızdan bu tepkileri görünce de ‘Biz bir bildiri yayınladık’ diye ortaya çıktılar. Hiçbir gerekçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde teröre karşı hazırlanan bir ortak bildiriye imza atmamayı mazur gösteremez” ifadelerine yer verdi.

'Özür' dileyin çağrısı yaptı!

Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bildiriye imza atmak için şart öne sürülmez. Mehmetçik'in yanında, terörün karşısında duracaksın. Bunun ne şartı olacak? Herhangi bir şart olmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün bu mücadeleyi verirken bu ortak iradeyi göstermeyeceksin, ondan sonra tepkiler gelince hemen arkasından bu tepkileri yatıştırmak için uğraşacaksın. Peki yaptığınız iş doğruydu da kaç gündür niye sürekli olarak bununla uğraşıyorsunuz. ‘Öyle yapmadık da şöyle yapmaya çalıştık, böyle yapmadık da şu şekilde yapmaya çalıştık’ diye anlatmaya çalışıyorsunuz. Yaptığınız yanlıştır, milletten özür dilenmesi gereken bir husustur. Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığımız dil, Avrupa faşistlerinin, İsrail'deki yöneticilerin, nefret siyasetinin dilidir. Buna da her yerde gerekli cevabı vermeye devam edeceğiz”
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