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Gündem Ömer Çelik'ten CHP'ye sert SİHA tepkisi
Gündem

Ömer Çelik'ten CHP'ye sert SİHA tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lar hakkında yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 19:58:00 -
Ömer Çelik'ten CHP'ye sert SİHA tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Twitter'dan "Bayraktar Siha üretimi durduruldu." ifadesini içeren bir paylaşımı alıntılamış ve "Bu korku size yeter" mesajını paylaşmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP'yi hedef aldı.

"Hesaplaşma arzusunun açık ifadesidir"

O mesaja tepki gösteren Ömer Çelik, "CHP milletvekilinin Türkiye’nin milli güvenliği açısından stratejik kazanımı olan SİHA’larımızı ve Bayraktar ailesini hedef alması, husumet siyasetinden beslenen hesaplaşma arzusunun açık ifadesidir." dedi.

"Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka bir şey değildir"

Tanrıkulu'nun mesajını "Türkiye’nin kazanımlarına karşı tehdit siyaseti" olarak niteleyen AK Parti Sözcüsü, "Yüce Meclis’te görev yapan birilerinin Türkiye’nin gururu olan SİHA’lardan rahatsızlığı Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

"Geçit vermeyeceğiz"

Türkiye'nin kazanımlarını koruyacaklarını vurgulayan Çelik, "Türkiye’nin kazanımlarına düşman olan siyasetlere geçit vermeyeceğiz." dedi.

 

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Yorumlar

Ahmed

Bu kadar HAİNLİĞİ VALLAHİ anlamıyorum

Sorgulayan

CHP kapatılmalıdır. CHP HDP den daha tehlikelidir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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