Ömer Çelik’ten Akşener’e Türkiye ve Türkçe dersi

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Terörle mücadelenin devam ettiğini ve hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Efes tatbikatının büyük ses getirdiğini söyleyen Çelik, “Paris Antlaşması Meis adasının da dahil olarak 14 adanın silahsız olmasını teyit ediyor. Ne zaman hukuka davet etsek maalesef Yunanistan bunu Türkiye’nin yunanistan’ı tehdidi gibisinden propagandalara çevirmeye çalışıyor” diye konuştu.

Çelik, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili olarak ise, “Herhangi bir kimsenin etnik kimliği üzerinden ötekileştirilmesine biz asla müsaade etmeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Artık ‘Turkey’ yok, ‘Türkiye’ var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de ‘Turkish Airlines’ değil, ‘Türkiye Hava Yolları’ yazacağız” sözlerine, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız” ifadesine cevap veren Çelik, “Kullanılan kelime Türkçe ise Türkçe kullanılacak. Bu konudaki tartışma yanlış tartışmadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konularda eleştirilecek, yargılanacak son kişidir. Devletin başıdır. Nerede Türkiye nerede Türk kullanılacağı konusundaki hassasiyeti açıktır” diye ders verdi.