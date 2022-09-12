  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ömer Çelik'ten 12 Eylül mesajı
Siyaset

Ömer Çelik'ten 12 Eylül mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin en yüksek prensip olduğunu belirterek, bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığının, her şart altında ihanet olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 13:31:00 -
Ömer Çelik'ten 12 Eylül mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ömer Çelik, mesajında, milletin egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere, gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdiklerini kaydederek, "12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere verilen cevap oldu. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi en yüksek prensiptir. Bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığı, her şart altında ihanettir." ifadesini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23