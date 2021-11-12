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Siyaset Ömer Çelik’den Başak Cengiz cinayeti açıklaması
Siyaset

Ömer Çelik’den Başak Cengiz cinayeti açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önceki gün İstanbul Ataşehir’de öldürülen 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımyaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 13:16:00 -
Ömer Çelik’den Başak Cengiz cinayeti açıklaması

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önceki gün İstanbul Ataşehir’de öldürülen 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz! #BaşakCengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır! Başak Cengiz'e rahmet diliyoruz. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun! Bir kadını sadece masum ve "SAVUNMASIZ" olduğu için hedef aldığını söyleyen canice bir zihniyetle karşı karşıyayız. Toplumumuzun her bir zerresi bu canice zihniyetle, eğitim, hukuk ve bilinçlenme yoluyla mücadele etmelidir. Bu canice zihniyeti oluşturan herşeye ve bu zihniyetin hayatımızda dolaşan her bir ipucuna karşı bilinçlenme seferberliği ile hareket etmeliyiz. Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir. Bugün insanlık namına, kadınlarımız adına #BaşakCengiz’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Yürek kanatan bir acımız var. Her türlü ayrılığı gayrılığı bir kenara bırakarak insanlık namına topluca duyarlılık göstermeliyiz! Gelin tüm canlarımız için yüreklerimizi ortaya koyalım ve kadın cinayetlerine karşı daha güçlü şekilde “YETER” diyelim; “DUR” diyelim! Bir bilinçlenme seferberliği için toplumumuzun her bir zerresine ve tüm yüreklere ihtiyacımız var."

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