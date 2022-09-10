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Siyaset Ömer Çelik: Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur
Siyaset

Ömer Çelik: Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur

Osmanlı Devleti'ne kin kusup hakaretler yağdıran CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çok sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Osmanlı Devleti’nin hedef alınması şuursuzluktur” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 12:33:00 -
Ömer Çelik: Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur

 yeniakit  Ankara 

Osmanlı Devleti'ne küstahça dil uzatan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sosyal medya hesabından cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Osmanlı Devleti’nin hedef alınması şuursuzluktur” dedi.

"Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…"

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Yorumlar

Aladin

Bizim atalarımıza laf edenlerin, Yunanlı atalarına en ufak bir laf ettiklerini duymadım.

Harun raşit öz

devşirme yunan tohumu tunç soyer denen ...lar
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