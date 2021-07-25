Ömer Çelik: Ermenistan'ın Kelbecer saldırısını kınıyoruz

Ermenistan-Azerbaycan sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzileri, Ermeni askerler tarafından ateş altına alındı.

Saldırı sonucu bir Azerbaycan askeri şehit düştü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

"Saldırıyı lanetliyoruz"

Twitter hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir. Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan’ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez.

"Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın"

Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın. Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan’a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan’ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır."