  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı
Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!
Fahrettin Altun, Şile'de gazetecilere saldırıyı kınadı
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Siyaset Ömer Çelik: Ermenistan'ın Kelbecer saldırısını kınıyoruz
Siyaset

Ömer Çelik: Ermenistan'ın Kelbecer saldırısını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermeni ordusunun Azerbaycan askerini şehit ettiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 15:11:00 -
Ömer Çelik: Ermenistan'ın Kelbecer saldırısını kınıyoruz

Ermenistan-Azerbaycan sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzileri, Ermeni askerler tarafından ateş altına alındı.

Saldırı sonucu bir Azerbaycan askeri şehit düştü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

"Saldırıyı lanetliyoruz"

Twitter hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir. Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan’ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez.

"Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın"

Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın. Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan’a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan’ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay