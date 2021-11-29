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Gündem Ömer Çelik, Adanalılara müjdeyi verdi
Gündem

Ömer Çelik, Adanalılara müjdeyi verdi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adana Stadyumu'nun yerine Millet Bahçesi inşa etmek üzere ilk adım atılıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 20:10:00 - 2021-11-29 20:20:44
Ömer Çelik, Adanalılara müjdeyi verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yıkılan Adana Stadyumu'nun yerine Millet Bahçesi inşa etmek üzere ilk adımın atılmakta olduğunu bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından Adana'da yapılması planlanan Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adanalılara verdiği müjdenin hayata geçtiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yıkılan Adana Stadyumu'nun yerine Adana'mıza yakışır bir Millet Bahçesi inşa etmek üzere ilk adım atılıyor. Adana Millet Bahçesi'nde 3 bin 550 metre yürüyüş yolu, 942,30 metre bisiklet yolu olacak. Alana meyve bahçesi, yansıma havuzu, çocuk oyun alanı ve Türk bahçesi yapılacak. 849 metrekare büyüklüğünde bir Millet Kıraathanesi olacak. Adana'mıza hayırlı olsun."

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