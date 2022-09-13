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Siyaset Ömer Çelik açtı ağzını yumdu gözünü! "Akıllı olun" mesajı verdi
Siyaset

Ömer Çelik açtı ağzını yumdu gözünü! "Akıllı olun" mesajı verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 13:21:00 -
Ömer Çelik açtı ağzını yumdu gözünü! "Akıllı olun" mesajı verdi

 

 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için Ermenistan’ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır." ifadelerini kullandı.

 

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