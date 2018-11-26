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Ömer Arısoy kimdir? Ömer Arısoy AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı mı oldu?

Ömer Arısoy AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı mı oldu? İsmi Zeytinburnu AK Parti belediye başkan adaylığı için geçen Ömer Arısoy’un kim olduğu araştırılıyor. 1999 – 2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı görevinde bulunan Ömer Arısoy, 2016'dan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmakta. İşte Ömer Arısoy biyografisi…

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:10
Ömer Arısoy kimdir? Ömer Arısoy AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı mı oldu?

Ömer Arısoy AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı mı oldu? İsmi Zeytinburnu AK Parti belediye başkan adaylığı için geçen Ömer Arısoy’un kim olduğu araştırılıyor. 1999 – 2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı görevinde bulunan Ömer Arısoy, 2016'dan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmakta. İşte Ömer Arısoy biyografisi…

Ömer Arısoy kimdir?

Hukukçu, avukat, kamu yöneticisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı. 1974 yılında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksek Okuluna (İletişim Fakültesi) girdi ve üç yıl devam etti. 1992 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997 yılında bitirdi. Bir müddet serbest avukat olarak çalıştı.

1999 – 2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, 2004 – 2014 tarihleri arasında Hukuk, Emlak-İstimlak, Kültür, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı ve İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü, kültür yayınlarını yönetti. Ekim 2014 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve 2016 yılının Eylül ayına kadar bu görevde bulundu. Eylül 2016'dan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmakta olan Ömer Arısoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:10
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