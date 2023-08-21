Omega-3'te somon balığını solluyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Ağrı kesici özelliğiyle bilinen haşhaş, Türkiye'de Ege ve Orta Anadolu'da sık sık yetişiyor. Kalp ve damar sağlığının yanı sıra saç köklerine sağladığı faydalarla da mucize bir bitki olan haşhaş, Omega 3 açısından da oldukça zengin bir içeriğe sahip.

CNN Türk'te yer alan habere göre haşhaş, içeriğinde yüksek miktarda Omega-3 yağ asidi bulundurur. Bu özelliği ile birlikte hücrelerinin daha sağlıklı işlemesini destekliyor.

Haşhaş yüksek enfeksiyona bağlı diş etlerinde iltihaplanma, dişte çürüme ve ağız içerisinde oluşan kokuyu engellemede son derece etkilidir. İçerdiği maddeler sayesinde mesane iltihabı ve kabızlığa ise birebir.

İçeriğinde yüksek oranda demir ve çinko barındıran haşhaş, kandaki hücrelerin oranlarını dengeler. Böylece demir eksikliği gibi ciddi hastalıklara davetiye çıkaran rahatsızlıkların oluşumunu engeller.

Yüksek lif içermesi sebebiyle uzun süreli tokluk hissi sağlar. Kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir. Ancak içeriğinde morfin, kodein, tebain, papaverin ve narkotin gibi güçlü yatıştırıcı maddeler barındırması sebebiyle haftada en fazla üç kez tüketilmesi önerilir.

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Netmeds yazarları, haşhaşın doğurganlığı arttırdığını söylüyor. Tıkalı bir fallop tüpü, döllenmiş yumurtanın kendisini rahim duvarına tutturmasına izin vermez.

Fallop tüpünün haşhaş tohumu yağı ile yıkanması, fallop tüpündeki tüm kalıntıları veya mukus parçacıklarını çözer ve tıkanıklığı gidermeye yardımcı olarak doğurganlık şansını artırır. Çeşitli araştırmalar ayrıca haşhaş tohumlarındaki lignin varlığının libidoyu artıran ve cinsel sağlığı iyileştiren afrodizyak etkisi olduğunu öne sürmektedir.

Beslenme uzmanı Alexandra Dusenberry, haşhaşın beyin aktivitesini düzenleyen ve nöronların gelişimine yardımcı olan kalsiyum ve magnezyum içerdiğini belirtti. Haşhaş tohumlarındaki zengin bakır ve demir, kırmızı kan hücresi oluşumunu iyileştirir, bu da anemi ve kanla ilgili diğer durumların önlenmesine yardımcı olur.

-Haşhaş, kötü kolesterol seviyesini düşürür, kalp ve damar sağlığına birebirdir.

- Haşhaş tohumunun çayını içmek; insan vücudundaki kortizol düzeyini azaltır. Bu; stres düzeyindeki azalma sakinleştirici etkiye yol açarak uyumaya destektir.

- Bazı çalışmalarda, haşhaş tohumunun ağız ülserlerini iyi ettiği belirtilmektedir.

-Ağrı kesici özelliği tıp sektöründe kullanılmasını beraberinde getirir.

-Tohumundaki oleik asit ile kötü huylu kolesterolü düşürürken iyi huylu kolesterolü artırır.

-İçeriğindeki potasyum ile tansiyonu dengeler. Bu sebeple tansiyon hastaları için bir hayli faydası vardır.

-İçeriğindeki zengin lifler sayesinde kabızlık problemlerinin giderilmesinde yardımcı olur.