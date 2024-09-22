Omega-3 deposu: Çiğ fındık, çocukların gelişimi için önemli bir besin bakın ne yapıyor! E vitamini zengini

Çiğ fındığın E vitamini ve Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğunu vurgulayan Dr. Kazdal, bu besinlerin beyin hücrelerini korumaya yardımcı olduğunu ve hafıza, konsantrasyon ve öğrenme gibi bilişsel işlevlerin gelişmesini desteklediğini belirtti.

Çiğ fındık, C vitamini, çinko ve selenyum gibi bağışıklık sistemini güçlendiren besinler açısından da oldukça zengindir. Dr. Kazdal, bu besinlerin çocukları enfeksiyonlara karşı koruyarak hastalıklardan uzak tutmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Çocuklarda kemik gelişimi için büyük öneme sahip olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller de çiğ fındıkta bol miktarda bulunur. Dr. Kazdal, bu minerallerin çocukların kemiklerini güçlendirdiğini ve sağlıklı gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti.

Çiğ fındık, protein ve sağlıklı yağlar açısından da zengin olup, kasların gelişimi ve onarımı için önemli bir kaynak oluşturuyor. Ayrıca lif bakımından zengin olan çiğ fındık, sindirim sistemini destekleyerek kabızlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

Dr. Kazdal, çiğ fındığın karbonhidratlar, proteinler ve sağlıklı yağlar açısından zengin olduğunu belirterek, bu besinlerin çocuklara uzun süreli enerji sağladığını ve yorgunluğu azalttığını ekledi.

{relation id:1886947 slug:'ibrahim-saracoglundan-basyapit-gibi-kur-malatyanin-kayisisi-ile-yapin-10-yil-garanti-genclestiriyor'}