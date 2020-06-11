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Aktüel

Omar Kamal, Barbaros'un canlı yayınına katılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:24:09 -
Omar Kamal, Barbaros'un canlı yayınına katılacak

İSTANBUL (AA) - "Ortadoğu'nun Frank Sinatra'sı" olarak tanınan Omar Kamal, müzisyen Barbaros Büyükakkan'ın Instagram hesabında canlı yayın konuğu olacak.

Daha önce de Cecilia Krull, Dynelle Rhodes, Viktor Lazlo, Pumeza Matshikiza, Lena Kovacevic, Marcella Puppini, IMA, Arunaja ve Stan Antipariotis ile canlı yayın yapan Barbaros, yeni konuğunu 15 Haziran'da ağırlayacak.

Çeşitli dillerde ve farklı müzik tarzlarındaki icrasının yanında, besteci yönüyle de Ortadoğu'dan dünyaya açılan isimlerden biri olan Omar Kamal, Frank Sinatra, Michael Jackson, Mohammed Abdelwahab ve Fayrouz gibi ünlü isimlerin şarkılarını seslendirdiği geniş repertuvarıyla tanınıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde konserler veren ve Arap dünyasının Frank Sinatra'sı olarak görülen Kamal'ın "Serenade" ve "Show Me The Light" adlı albümleri bulunuyor.

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