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Spor

Olympique Marsilya'dan 5 genç futbolcuya profesyonel sözleşme

Yeniakit Publisher
2020-06-12 21:38:17 -
Olympique Marsilya'dan 5 genç futbolcuya profesyonel sözleşme

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'da 5 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandı.

Olympique Marsilya Kulübü, altyapıdan yetişen Fransız oyuncular Nassim Ahmed, Richecard Richard, Jores Rahou, Cheick Souare ve Ugo Bertelli'nin üçer yıllık profesyonel sözleşmelere imza attığını duyurdu.

Şans verilmesi halinde gelecek sezon A takımda forma giyecek 19 yaşındaki Nassim Ahmed ve 16 yaşındaki Ugo Bertelli orta saha, 18 yaşındaki Richecard Richard sağ bek, 17 yaşındaki Jores Rahou forvet arkası, 17 yaşındaki Cheick Souare ise sol açık olarak görev yapıyor.

Marsilya'da geçen hafta da altyapıdan 18 yaşındaki Fransız stoper Aaron Kamardin ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştı.


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