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Olympiakos'ta Yaya Toure'nin sözleşmesi feshedildi

11 Aralık 2018 Salı 20:41
Olympiakos'ta Yaya Toure'nin sözleşmesi feshedildi


ANKARA (AA) - Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos'ta, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure'nin sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, serbest oyuncu statüsündeki Toure'yi eylül ayında kadrosuna katan Olympiakos'un yönetimi, 35 yaşındaki futbolcuyla anlaşarak sözleşmesinin feshedilmesini kararlaştırdı.

Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 97 kez giyen Toure'nin, 2005-06 sezonunda da oynadığı Olympiakos'taki ikinci dönemi yalnızca 5 maç sürdü.

Toure, daha önce Monaco, Barcelona, Manchester City gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymişti.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 20:41
  1. Futbol
  2. Olympiakos
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