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Ölümüne neden olduğu kadını başında gözyaşı döktü

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde 71 yaşındaki kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü Recep Ekici, olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:43
Ölümüne neden olduğu kadını başında gözyaşı döktü

Adana'da, yolun karşısına geçmek isteyen Kevser Uğur'a (71), otomobil çarptı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uğur için olay yerinde ambulans beklendiği sırada, sürücü Recep Ekici (58) kaldırıma oturup, gözyaşı döktü.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi.

Ara sokaktan çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Kevser Uğur'a, Recep Ekici'nin kullandığı 01 ARP 24 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Uğur için olay yerine ambulans istendi. Ambulansın gelmesi beklenirken sürücü Ekici, yaşlı kadının yanı başındaki kaldırıma oturup, gözyaşı döktü.

Ambulasla özel hastaneye kaldırılan Kevser Uğur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ekici ise yapılan alkol kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:43
  1. Adana
  2. Yüreğir ilçesi
  3. Trafik kazası
  4. Kevser Uğur
  5. Recep Ekici

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