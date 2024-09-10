Ölümü tüm Türkiye’yi derinden yaraladı! Niğdeli şairden yürek parçalayan narin şiiri
Tüm Türkiye’yi derinden sarsan acı bir ölümün ardından, Niğdeli şair Niğmetullah Şentürk, "Narin" isimli şiiriyle herkesi duygulandırdı.
Toplumu derinden etkileyen bu trajik olayın ardından kaleme alınan şiir, Narin’in acısını ve geride bıraktığı hüznü anlatıyor. Şentürk’ün şiirinde, Narin’in masumiyeti ve ona reva görülen acı bir dille ifade ediliyor.
YARAMA MERHEMİ SÜR NARİN NARİN
Düşürdüler seni gülün dalından
Toprağın bağrında yat Narin Narin
Susturdular seni nedendir bilmem
Cennet bağlarında, öt Narin Narin
Kim incitti senin, narin tenini
Bacağın kırılmış, çek Narin Narin
Tabutuna konmuş, beyaz gelinlik
Sen zaten meleksin, git Narin Narin
Sulara karışmış, kan ile yaşın
Çuvalın içinde, bükülmüş başın
Kirpiğe dökülmüş, o hilal kaşın
Ceylan gözlerinle, bak Narin Narin
Cennete yolculuk, ölümle başlar
Üzerine konmuş, çok ağır taşlar
Milletin gözünden, süzülür yaşlar
Gözlerden yaşları sil Narin Narin
Melekler doyurmuş, bilirim toksun
Okullar açıldı sınıfta yoksun
Yürekler inciten narin bir oksun
Okunu sinemden, çek Narin Narin
Niğmetullah der ki, ey güzel melek
Cenneti verdiler, etmeden emek
Canımı yaktın sen, dayanmaz yürek
Yarama merhemi, sür Narin Narin
Şair yazar Niğmetullah Şentürk Niğde