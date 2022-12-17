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Ölümü şüpheliydi! Sebebi sonra anlaşıldı

İzmir'de hastanede yaşamını yitiren ve ölümü şüpheli bulunan 19 yaşındaki kızın ölüm nedeni için yapılan otopside kanında uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 17:53:00 -
Ölümü şüpheliydi! Sebebi sonra anlaşıldı

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Aslıhan Sinem Çiçek'in 26 Temmuz'da yol kenarında baygın vaziyette bulunarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğünün belirlenmesi ve ertesi gün hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Kıza ait cep telefonu üzerinde bulunan ve gasp suçlamasıyla tutuklanan kişinin itiraz sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada otopsiye ilişkin raporlar tamamlandı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda genç kızın cesedinde travmaya bağlı bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Raporda kan ve mesane sıvısında sentetik uyuşturucu ve ilaç etken maddeleri tespit edildiği belirtilerek, "Elde edilen bulgular ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında kişinin ölümünün uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur." ifadelerine yer verildi.

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