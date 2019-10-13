Rasûlullah aleyhisselam buyurdular:

“…Ölümü çokça hatırla, çünkü ölümü sık sık hatırladığında dünyaya olan rağbetin azalır, âhirete daha çok imrenirsin. Esas kalınacak yurt ahirettir. Dünya ise bir aldanıştır. Gerçek bir aldanmış arıyorsan, dünyaya takılıp ona aldanan kimselerdir.”

İbn Mes’ûd (ra)’dan rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav), bir hasır üzerinde uyurken bedeninde hasırın izleri belirmiş bir vaziyette kalkmıştı. Bunu gören İbn Mes’ûd: “Ya Rasûlullah! Bize emretsen de sana bir döşek yapsak” dedi.

Hz. Peygamber (sav) bu teklife şu cevabı verdi: “Dünya kim ona itibar eden kim? Benimle dünyanın durumu ancak bir ağaç dibinde gölgelenip istirahat eden sonra da oradan ayrılıp giden bir atlıya benzer.” (Tirmizî, İbn Mace, Ahmed b.Hanbel, el-Müsned)