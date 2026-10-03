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Gündem Olumsuz hava şartları feribotları vurdu: Kabatepe-Gökçeada’da bazı seferler iptal
Gündem

Olumsuz hava şartları feribotları vurdu: Kabatepe-Gökçeada’da bazı seferler iptal

Yeniakit Publisher
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Olumsuz hava şartları feribotları vurdu: Kabatepe-Gökçeada’da bazı seferler iptal

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattında 4 Ekim Pazar günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 07.00 ve 11.00, Gökçeada'dan saat 09.00 ve 13.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, tarifede bulunan diğer tüm seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.

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