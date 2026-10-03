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Böyle satıcısız pazara az rastlanır: Kendin doldur kendin tart!

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IHA Giriş Tarihi:

Böyle satıcısız pazara az rastlanır: Kendin doldur kendin tart!

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Koç Mahallesi'nde yol kenarına kurulan sebze tezgahlarında, satıcı bulunmadan yapılan alışveriş dikkat çekiyor.

#1
Foto - Böyle satıcısız pazara az rastlanır: Kendin doldur kendin tart!

Mahalle yolunun kenarında sebze satışı yapmak amacıyla kurulan tezgahlarda domates, salatalık, köy yumurtası ve biber, pekmez gibi ürünler kasalar içerisinde satışa sunuluyor. Ürünlerin üzerine kilogram fiyatları yazılırken, alışveriş yapacak vatandaşlar için poşet ve sebzelerin ağırlığını ölçmek amacıyla tartı da tezgahta hazır bulunduruluyor.

#2
Foto - Böyle satıcısız pazara az rastlanır: Kendin doldur kendin tart!

Tezgahlarda ayrıca üzerinde "Parayı kovaya bırakın" yazılı bir not yer alıyor. Vatandaşlar almak istedikleri sebzeleri tarttıktan sonra ürünün ücretini tezgahta bulunan kovaya bırakıyor.

#3
Foto - Böyle satıcısız pazara az rastlanır: Kendin doldur kendin tart!

Bülent Erkan ile Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kopar da yoldan geçtikleri sırada bu satış yöntemini fark ederek alışveriş yaptı. Tezgahtan 3 kilogram domates ve 1 kilogram salatalık alan ikili, ürünlerin tartımını yaptıktan sonra toplam 260 TL'yi kovaya bıraktı.

#4
Foto - Böyle satıcısız pazara az rastlanır: Kendin doldur kendin tart!

Alışveriş sırasında satış tezgahında herhangi bir kişinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. İbrahim Kopar, "Burada adet böyle, kendimiz alıyoruz. Ne kadar ücreti varsa onu da kovanın içine koyuyoruz. Ondan sonra gidiyoruz" dedi.

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