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Dünya Ölümle burun buruna geldiler! 3 Rus böyle bulundu
Dünya

Ölümle burun buruna geldiler! 3 Rus böyle bulundu

Rusya’da ava çıkan 3 balıkçı, tekneleriyle alabora oldu. Boğulma tehlikesi geçiren balıkçılar son anda kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:02:00 -
Ölümle burun buruna geldiler! 3 Rus böyle bulundu

Rusya’ya bağlı Volga Bölgesi’nde yer alan Samara şehrinde yaşayan 3 balıkçı, avlanmak için balıkçı teknesiyle denize açıldı. İdil Nehri’nde avlanan balıkçılar, büyük bir mavna ile sertçe çarpıştı. Kazayı fark etmeyen Mavna yoluna devam ederken, bu sırada balıkçıların teknesi alabora oldu.

Kazayı fark eden diğer denizciler, hızlıca alabora olan teknenin yanında giderek balıkçıların yardımına koştu. Balıkçıların alabora olan teknelerine tutunduğu ve teknenin de batmaya devam ettiği fark edildi.

Hızla denizden çıkarılan 3 balıkçı, yardıma gelen tekneye alındı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Rus balıkçıların, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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