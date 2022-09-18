Ölüm yıldönümünde O Başbakan'ın diploması!

Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961’de idam edilmesi Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmişti. Merhum Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanı, idam edilişlerinin 61’inci yılında rahmet ve hayırla anılıyor. Türkiye, demokrasi tarihinin en kara günlerinden birini 16-17 Eylül 1961’de yaşadı. 1950 seçimlerinde yüzde 52.7 oyla iktidara gelen sonraki seçimleri de kazanarak 10 yıl başbakanlık yapan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından Yassıada’daki sözde yargılamaların sonunda cuntacılar tarafından idam edildi.

Adnan Menderes milletvekili seçildikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti ve 1935 yılında mezun olmuştu. İşte Menderes'in mezun olduğu Hukuk Fakiltesindeki o diploma: