  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Galatasaray, Ajax’a nefes aldırmadı!

ABB’nin 466 araç muamması!

Portekiz: Cinsel yönelim adı altında LGBT'ye sahip çıkan rezil ülkelerden biri

Mete Yarar’dan sosyal medyada çarpıtılan sözlerine sert tepki!

Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez harekete geçti: Hamlesi dünyayı sallayacak

Flaş gelişme: Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı

Fal, büyü ve muska Sosyal Medya’dan saldırıyor! İş işten geçmeden özeleştiri yapmamız gerekiyor

Ahmet Özer hakkında flaş karar

Başörtülü öğrencisine böyle hakaret etti “Bu başla diş hekimi olamazsın, temizlikçiye benziyorsun!” Özel Üniversitede 28 Şubat kafalı hoca

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın yakın arkadaşını NASA'nın başına yeniden aday gösterdi
Yerel Ölüm teğet geçti
Yerel

Ölüm teğet geçti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ölüm teğet geçti

Bursa Yakın Çevre Yolu üzerinde araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan kişi ölüme davetiye çıkarırken, o anlar cep telefon kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi canını hiçe sayarak araçların arasından yolun karşısına geçti. O sırada trafikte seyrede araç sürücüleri olan biteni hayret ederek izledi. Karşıya geçen kişi daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Sudan’da çocuklar ölüme terk edildi! UNICEF’ten yürek burkan rapor
Sudan’da çocuklar ölüme terk edildi! UNICEF’ten yürek burkan rapor

Dünya

Sudan’da çocuklar ölüme terk edildi! UNICEF’ten yürek burkan rapor

Trump'tan olay açıklamalar: ABD için ölüm kalım meselesi
Trump'tan olay açıklamalar: ABD için ölüm kalım meselesi

Dünya

Trump'tan olay açıklamalar: ABD için ölüm kalım meselesi

3 kardeşin Patpat gezisi ölümle bitti
3 kardeşin Patpat gezisi ölümle bitti

Gündem

3 kardeşin Patpat gezisi ölümle bitti

Kimsesiz binada şüpheli ölüm! Erzurum’da sokak arasında ne yaşandı!
Kimsesiz binada şüpheli ölüm! Erzurum’da sokak arasında ne yaşandı!

Yerel

Kimsesiz binada şüpheli ölüm! Erzurum’da sokak arasında ne yaşandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23