Ölüm haberi geldi! Türkan Şoray yıkıldı

"Kuralları" ile Yeşilçam'a damga vurmuş olan usta oyuncu Türkan Şoray, hayranlarından Metin Şamdan'ın hayatını kaybetmesini öğrenmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Türkan Şoray, üzüntüsünü, "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardı bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekânın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan." sözleri ile dile getirdi.

İlkokul yıllarında izlediği filmlerle Türkan Şoray'a hayranlık duymaya başlayan Metin Şamdan, sanat hayatına başladı. Şamdan, Şoray'a duyduğu hayranlık nedeniyle kendini sanata adayarak önce resim, daha sonra da Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimi aldı.

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