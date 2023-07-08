  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ölüm haberi geldi! Türkan Şoray yıkıldı
Gündem

Ölüm haberi geldi! Türkan Şoray yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 16:58:00 -
Ölüm haberi geldi! Türkan Şoray yıkıldı

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, aldığı ölüm haberi ile adeta büyük yıkım yaşadı. Metin Şamdan'ın vefat haberini alan Türkan Şoray, büyük üzüntü yaşadı. Metin Şamdan, usta oyuncuya olan hayranlığı nedeniyle sanat hayatına girmişti.

"Kuralları" ile Yeşilçam'a damga vurmuş olan usta oyuncu Türkan Şoray, hayranlarından Metin Şamdan'ın hayatını kaybetmesini öğrenmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Türkan Şoray, üzüntüsünü, "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardı bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekânın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan." sözleri ile dile getirdi.

İlkokul yıllarında izlediği filmlerle Türkan Şoray'a hayranlık duymaya başlayan Metin Şamdan, sanat hayatına başladı. Şamdan, Şoray'a duyduğu hayranlık nedeniyle kendini sanata adayarak önce resim, daha sonra da Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimi aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23