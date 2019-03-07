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Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken yakaladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yol kenarında aracını bagajına alışveriş poşetlerini yerleştiren Olcay Efeoğlu, otomobille çarpıştıktan sonra savrulan ambulansla kendi aracı arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:25
Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken yakaladı

Antalya'da hastaya gitmek için yola çıkan özel hastaneye ait ambulans, otomobile çarptıktan sonra devrilip, aracının bagajına alışveriş poşetleri yerleştiren Olcay Efeoğlu'na çarptı. Ambulans ile kendi aracı arasında sıkışan Efeoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Termesos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caner Duran'ın kullandığı plakalı ambulans, 2 paramedik ile birlikte hasta almak için yola çıktı. Ancak trafik ışıklarına geldiği anda sol taraftan gelen Emine Çelebi'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan ambulans, park halindeki otomobilinin bagajına alışveriş poşetlerini yerleştiren Olcay Efeoğlu'na çarptı. Ambulansla kendi otomobili arasında sıkışan Efeoğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Efeoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.

Kazanın ardından ambulanstan kendi imkânları ile çıkan sürücü Caner Duran ve iki paramedik ise uzun süre sakinleştirilemedi.

Polis, ambulans sürücüsü Caner Duran ve Emine Çelebi'yi ifadesine başvurmak, üzere polis merkezine davet etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:25
  1. Antalya
  2. Muratpaşa ilçesi
  3. Trafik kazası
  4. Olcay Efeoğlu
  5. feci şekilde can verdi

YORUM YAZ

  • turkturk53 dk önce
    AMBULANS HAYAT KURTARIR BILIYORDUK AM ABAZENDE ALIYOR ANLASILAN. TAKTIR OYLEYMIS OLMUS. ALLAH TAKSIRATINI AFFETIN

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