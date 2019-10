Ölüm aylık müracaatı nasıl yapılır?

Ölen sigortalının dul eşi, reşit olmayan erkek çocukları ile yaşına bakılmaksızın bekar, boşanmış dul kalmış kızları, medeni durumuna bakılmaksızın malul çocukları ve bazı şartları sağlayan anne-babası ölüm aylığı almaya hak kazanır.

Ölüm aylığı talebe bağlı haklardandır. Bu nedenle ölen sigortalının aylık alma hakkı bulunan eşi, çocukları, anne ve babasının “Gelir Aylık Ödenek Talep Formu” ile belge ile başvuru yapması gerekir. Bu formda cenaze yardımı ve evlilik ödeneği yani çeyiz yardımı için de kutucuklar bulunmakta olup bu tür talepler de form doldurularak yerine getirilir.

Formun hangi SGK müdürlüğüne verileceği genellikle karıştırılır. Bu konuda geniş bir açıklama yaparak okurlarımızı bilgilendirmek istiyorum.

Ölüm aylığı için başvurulacak müdürlük, ölenin emekli olup olmadığına ve emekli değilse sigorta statüsüne göre değişkenlik gösterir.

SSK emeklisi veya Bağ-Kur emeklisi ölmüşse ölüm aylığı emekli dosyasının bulunduğu müdürlüğe yapılır. Memur emeklisinin ölümü halinde ise aylık müracaatı Ankara’ya, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yapılır. Ankara dışında ikamet edenler aylık talep formunu Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Ankara adresine posta ile göndermelidir.

Bu form adrese en yakın SGK Müdürlükleri aracılığıyla da Ankara’ya gönderilebilir. Yine ölüm aylık müracaatları e-Devlet portalı üzerinden SGK hizmetlerinin olduğu alandan da yapılabilir.

Sigortalı emekli olmadan ölmüş ise ölüm aylık müracaatları sigorta statüsüne ve ölüm tarihinde sigortalı olup olmamaya göre de farklıdır.

Aktif memur iken ölüm veya memurluktan istifa ettikten sonra başka statüde sigortalı hizmeti olmadan ölüm halinde ölüm aylık müracaatı, Ankara’ya, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yapılır.

Ölüm tarihinde en son sigorta statüsü Bağ-Kur veya tarım Bağ-Kur olanlar için ölüm aylık müracaatı, Bağ-Kur dosyasının bulunduğu SGK Müdürlüğüne yapılır.

En son aktif SSK sigortalısı iken ölen yani öldüğü gün SSK sigortalılığı devam eden için ölüm aylık müracaatı, SSK’lı çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne yapılır. Bu müdürlükte SSK aylığı bağlanmıyorsa bu müdürlüğün aylığını bağlayan SGK Müdürlüğüne müracaat edilir. SSK’lı işten ayrıldıktan sonra başkaca bir sigortalı çalışması olmadan ölüm halinde, aylık müracaatları, aylık bağlanacak kişinin adresinin bulunduğu SGK müdürlüğüne yapılır.

Daha önce SSK ölüm aylıkları bağlandıktan sonra dosyalar Ankara’ya SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yollanır, ikinci kez yapılacak emeklilik işlemleri Ankara’dan sonuçlandırılırdı. Örneğin, çalıştığı için SSK ölüm aylığı kesilen kız çocuğu, işten çıkınca ölüm aylık müracaat formunu Ankara’ya gönderirdi. Aylık buradan bağlanırdı. Bunun nedeni emeklilik işlemlerinin uzmanlık gerektiren iş olmasıydı. Bu yönüyle geçmiş yıllarda gerekli olan bu uygulama günümüzde her işin elektronik ortamda yapılmasıyla gereklilikten çıktı. Ayrıca tüm ölüm aylıklarının Ankara’dan SGK’nın tek bir biriminden yapılması gecikmelere de yol açmaktaydı.

SGK bu uygulamasını, vatandaşların ölüm aylığının gecikme olmadan bağlanması adına değiştirdi. Ölüm aylık dosyalarını ilk aylığın bağlandığı illere devretti. SGK diğer taraftan emekli maaşı bağlama programını da yeniledi. Artık ölenin hak sahibine, müracaat yaptığı ildeki SGK müdürlüğü, aynı gün ölüm aylığı bağlıyor. Bağlanan maaş üç gün içinde, araya hafta sonu girerse en geç beş gün içinde aylık alanın istediği banka veya PTT şubesine gönderiliyor.

Birileri her şey güzel olacak sloganıyla algı peşinde koşup, millete hizmet sunmazken SGK’da her şey güzel oluyor ve her iş çok güzel yapılıyor.