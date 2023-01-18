Ölüm aylığı için ihya yapmak mümkün mü?

Soru: Benin amcamın hanımı on gün önce vefat etti. Geçmişte bir tekstil fabrikasında 4 yıl kadar sigortalı çalışması varmış. Ancak evlenince primlerini almış. Amcam ölen yengemden ölüm aylığı almak için ne yapmalı. Halit S.

Cevap: Ölüm aylığı bağlanması için ölenin en az 1800 gün prim ödemesinin bulunması gerekiyor. Ölenin son sigortası SSK statüsünde ise 1800 gün primi bulunmasa da 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödemesi varsa ailesine ölüm aylığı bağlanabiliyor. Gerek evlenme gerekse yaşı tamamlama nedeniyle primler toplu olarak alınmışsa ölenin hak sahibi bu primlerin güncel değerlerini ödemek suretiyle ölüm aylığı alma hakkına kavuşabilir. Verdiğiniz bilgilere göre rahmetli yengenizin 900 gün primi bulunuyor. 5 yıl sigortalılık süresi de oluşmuş. Yengenize ödenen primeler için ihya talebinde bulunup ödemeyi yaparsa ölüm aylığı bağlanır. Primler çok eski yıllarda alınmış ise ödenecek ihya tutarı çok 50 TL-100 TL gibi cüzi bir tutar olacaktır.