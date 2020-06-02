Ölüm aylığı için Bağ-Kur borcunun ödenmesi şart mı?

¥ Soru: Eşimin yıllarca Devlet dairesinde SSK’lı olarak çalıştığı. İki sene kadar önce işinden ayrılıp kendi işini kurdu. 25 gün önce vefat eden eşimin 11.752 TL Bağ-Kur borcu çıktı. Ben ve kızıma ölüm aylığı Bağ-Kur statüsünden mi yoksa SSK statüsünden mi bağlanacak. Bağ-Kur borcunu ödemeyip reddetsek SSK statülü maaş bağlanması mümkün olur mu? Türkan A.

¥ Cevap: Ölüm halinde, ölenin en son tabi olduğu sigorta statü üzerinden ölüm aylığı bağlanır. Bu nedenle size ve çocuğunuza eşinizin en son sigortası olan Bağ-Kur statüsünden ölüm aylığı yani size dul kızınıza yetim aylığı bağlanacak. Ancak Bağ-Kur borcunu ödemeden ölüm aylığı bağlanması mümkün değil. Bir an önce borcu ödeyin ve ardından ölüm aylığı dilekçesi verin. Bağ-Kur ölüm aylığının her zaman SSK ölüm aylığından düşük olmadığını aksine genellikle daha yüksek olabileceğini de hatırlatmış olayım.