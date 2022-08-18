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Aktüel Ölüm ağacı: Bu ağaçtan çıkan sıvı anında öldürüyor! Bir damlası bile yılan zehrinden on kat etkili!
Aktüel

Ölüm ağacı: Bu ağaçtan çıkan sıvı anında öldürüyor! Bir damlası bile yılan zehrinden on kat etkili!

Daha önce dünyanın en zehirli yılanı, en zehirli böceği ya da zehirli balığını duymuşsunuzdur. Peki daha önce bir damlasının bile yılan zehrinden on kat ölümcül olan bir ağaç duydunuz mu? "Ölüm ağacı" olarak bilinen dünyanın en zehirlisi "Manchineel Ağacı" Eskiden 1990'lı yıllarda savaş zamanında silah olarak da kullanılan bu gövdesinden zehir akan ağaç. Bu ağacın altında durmak bile ölümcül olabiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 17:51:00 - 2022-08-18 19:16:53
Ölüm ağacı: Bu ağaçtan çıkan sıvı anında öldürüyor! Bir damlası bile yılan zehrinden on kat etkili!

Daha önce zehirli olan hatta zehiri ile ünlenen birçok bitki ya da hayvan duymuş olabilirsiniz. Ama şimdi tüm bildiklerinizi unutun sizi bir damlası ise anında bir katliam yapacak kadar etkili olan Manchineel Ağac ile tanıştıralım. Gövdesinden akan zehir ile Guinness Rekorlar Kitabına giren bu ağaç Florida, Bahama, Karayibler, Orta Amerika ve Güney Amerika gibi bölgelerde bulunuyor. Tabiki yanına yaklaşmak ya da gövdesinden akan sıvıya dokunmak kesinlikle yasak!

Dünyanın en zehirli ağacı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Manchineel Ağacı’nın herhangi bir kısmı ile etkileşim bile ölümcül olabiliyor. Güney Amerika'nın tropik bölgelerinin yanı sıra Orta Amerika, Karayipler ve Amerika'nın bazı bölgelerine özgü Manchineel Ağacı İspanyolcada "ölüm ağacı" anlamına gelen Arbol de la muerte ismini taşıyor.

"Ölüm ağacı" ismiyle biliniyor

'Plaj elması' veya 'zehir guava' olarak adlandırılan manchineel ağacı dünyanın en zehirli ağaçlarından biri. Bu ağaç, Güney Amerika'nın tropik bölgelerinin yanı sıra Orta Amerika, Karayipler ve Amerika'nın bazı bölgelerine özgüdür. "Ölüm ağacı" anlamına gelen İspanyolca "arbol de la muerte" ismi ile biliniyor. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na giren manchineel ağacı dünyanın en tehlikeli ağacıdır.

Yanlışlıkla dokunsanız bile sonuçları vahim

Bu katil ağaçtan etkilenmek için dokunmak bile yetiyor. Yanlışlıkla eliniz bu ağaca değse hemen cildinizde bir kızarıklık ve derinizde bir dökülme meydana geliyor. Titreme ile başlayan ilk belirtiyi bazen ateş takip ediyor. Hatta bu ağaca bir kez dokunanlar yarattığı etkiden dolayı yoğun bakıma kadar gidebiliyorlar.

Yılan zehrinden on kat etkili

Peki bu ağacın gövdesinden akan zehirli sıvı elinize ya da vücudunuzda bir yere denk geldi! Şimdi ne olacak...Vücut bu zehire karşı kısa süre içinde tepki veriyor ve kabarcıklar halinde su toplamaya başlıyor. Eğer yağmur yağarken ağaca yaklaşır ve ağaçtan sıçrayan bir yağmur damlasına maruz kalırsanız, yine tehlike altındasınız demektir aman dikkat!

Katil ağacın meyvesi de zehirli

Yanan bir Manchineel ağacının dumanı göze temas ederse, körlüğe bile sebep olabiliyor. Eğer ki yanlışlıkla bu ağacın meyvesini ısırdıysanız ölümle sonuçlanan komplikasyonlar yaratabilir. Bu yüzden ağacın bulunduğu bölgelerde özel güvenlik önlemleri alınıyor ve her yere uyarı yazıları yazılıyor. Eğer sizin yolunuzda bir gün bu taraflara düşerse aman bu katil ağaçtan uzak durun!

Herkesin evinde var ama tam bir bakteri yuvası! Eşyalarınızı kullanırken görmezden gelmeyin
Herkesin evinde var ama tam bir bakteri yuvası! Eşyalarınızı kullanırken görmezden gelmeyin

Aktüel

Herkesin evinde var ama tam bir bakteri yuvası! Eşyalarınızı kullanırken görmezden gelmeyin

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Yorumlar

hüseyin

haber var ama yine görsel yok. devam
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