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Gündem Oluk oluk petrol akan saha kapatılmıştı! Arkasından bakın kim çıktı
Gündem

Oluk oluk petrol akan saha kapatılmıştı! Arkasından bakın kim çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-06 00:38:00 -
Oluk oluk petrol akan saha kapatılmıştı! Arkasından bakın kim çıktı

Libya'da Şerare petrol sahasının kapatılmasıyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama geldi. Libya Hükümeti, kararı siyasi şantaj olarak yorumlarken olayın arka planından yine Hafter çıktı.

Libya'da Şerare petrol sahasının kapatılmasıyla ilgili kriz, geçici "birlik" hükümetinin bunu "siyasi şantaj" olarak nitelendirmesi ve petrol zenginliğinin "tüm vatandaşlara ait olduğunu" söylemesi ile tırmandı.

Ulusal Ordu ise sahanın kapatılmasından Mareşal Halife Hafter'in oğlu Saddam'ın sorumlu olduğu yönündeki suçlamalara sessiz kaldı.

Şarku’l Avsat’ın yerel basından aktardığına göre "Saddam Hafter, Roma'dan Libya'ya dönerken İspanya tarafından tutuklama emri çıkarıldığı iddialarını öğrenmesi nedeniyle, İspanyol şirketi (Repsol) tarafından işletilen Şerara sahasının kapatılması emrini verdi." İtalyan yetkililerin Saddam'a "aylar önce İspanyol polisi tarafından yakalanan bir silah sevkiyatı kaçakçılığına karıştığı gerekçesiyle, hakkında çıkarılan tutuklama emri ve genelge hakkında bilgi verdiği" belirtildi.

Başkanlık Konseyi, birlik hükümetine bağlı güçlerin Genelkurmay Başkanı Muhammed El Haddad ve yardımcılarıyla acil bir toplantıda "Şerara petrol sahasının kapatılmasının yansımalarını" görüştüğünü açıkladı.
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