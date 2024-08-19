Ölü yunus sahile vurdu

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi Yuvam Sitesi Plajı'nda kıyıya vuran ölü bir yunus olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri harekete geçti. Bölgeye intikal eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kıyıya vuran yunusun bilimsel adı Delphinus delphis olan 'Tırtak' türü bir yunus olduğunu belirtti.

Yaklaşık 1.87 metre boyundaki yunusun üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir yaralanma izi bulunamadı. Uzun süre denizde kaldığı ve vücudunun şişerek bozulmalar başladığı tespit edilen yunusun kesin ölüm nedeni ise belirlenemedi. Yunusun ağız içi kontrollerinde ise birçok dişinin kayba uğradığı, muhtemelen ağlara takılıp kendini kurtarmaya çalışırken kırıldığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

KODOSD’un iş birliği yaptığı Deniz Memelileri Araştırma Derneği'nden (DMAD) Dr. Aylin Akkaya, Tırtak yunuslarının Akdeniz'de ciddi bir tehlike altında olduğunu vurguladı. Bir zamanlar 'common dolphin' (yaygın yunus) olarak bilinen bu türün, son 60 yılda hızla azalan popülasyonları nedeniyle nesli tükenme riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Ege Denizi'nin, Tırtak yunusları için son sığınaklardan biri olduğunu ve bu türün hayatta kalması için kritik bir rol oynadığını belirten Dr. Akkaya, Dilek Yarımadası’nın bu tür için önemli bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekti. Dr. Akkaya, "Bu tür yunusları tanımak oldukça kolaydır. Vücutlarındaki belirgin sarımsı ve beyazımsı iki yarım halka, onları diğer yunus türlerinden ayırır. Ayrıca sırt yüzgeçlerinde yer alan beyaz noktacıklar, her bireyde farklıdır ve belirli bir yaştan sonra sabit kalır, bu da her yunusun ayırt edilmesini sağlar" dedi.

Yunusların bulunduğu bölgelerin denizlerin en zengin alanları olduğuna dikkat çeken Dr. Akkaya, bu nedenle bu bölgelerdeki yunus ölümlerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Kuşadası sahillerinde artan yunus karaya vurma vakaları, Akdeniz ekosisteminin sağlığı açısından endişe oluşturuyor. Uzmanlar, bu türün korunması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

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