Ölü seçmenden medet umdular!

31 Mart yerel seçimlerinde milli iradeyi gasp etmeye çalışırken suçüstü yakalanan CHP’nin sandık yolsuzluğu bir kez daha tescillendi. İstanbul seçimlerindeki organize yolsuzluk ve usulsüzlüğün gündeme getirilmesini engellemek için büyük çaba gösteren sandık kumpasçılarının kritik yerlerde, ölülerin yerine oy kullandığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı belirleyecek seçimlerde, mezar taşlarında yazan isimlerin seçmen listelerine eklendiği, aylar önce hayatını kaybetmiş kişilerin ‘seçmen’ olarak gösterildiği belirlendi.

Tarihin en şaibeli seçimi olan 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili gün geçtikçe yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Seçimlerde hile algısı oluşturmak için sık sık siyasi söylem geliştiren CHP’nin 31 Mart seçimlerinde ölülerden medet umduğu, mezar taşlarındaki isimlerin seçmen listelerine yazıldığı belgelendi. Akit’in ele geçirdiği belgelerde, 16 Mart 2019 günü hayatını kaybeden O.H. isimli bir vatandaşın Büyükçekmece’deki 1325 no’lu sandıkta, aynı tarihte yaşamını yitiren Z.Y. isimli bir başka vatandaşın ise 1374 no’lu sandıkta kayıtlı olduğu görüldü. Cumhuriyet tarihinin en büyük usulsüzlüklerinin yapıldığı 31 Mart seçimlerinde, 17 Mart 2019 günü hayatını kaybeden S.Ü. isimli bir kişinin ise Ümraniye’de 2051 no’lu sandıkta kayıtlı olduğu tespit edildi.

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Sandık hırsızlarının oy kullandırdığı O.H. isimli vatandaşın Esenyurt’ta bulunan İstiklal Mezarlığı’nda 16 Mart tarihinde defnedildiği, Z.Y. isimli bir başka vatandaşın ise 17 Mart tarihinde Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildiği öğrenildi. Ümraniye’de oy kullandırılan S.Ü’nün ise 17 Mart günü Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıklayan YSK, şaibeler zincirinde ölülere oy kullandırıldığını ifade etmişti. 35 bin oyun CHP’ye yazıldığına dikkat çekilen gerekçede şu ifadeler yer almıştı: “Sayım döküm cetvellerindeki eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca 377 kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölü olan kişilerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 adet zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan kişinin oy kullandığı tespit edilmişti.”