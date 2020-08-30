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Gündem Ölü sayısında korkutan artış! Bakan Koca'dan önemli uyarı
Gündem

Ölü sayısında korkutan artış! Bakan Koca'dan önemli uyarı

Sosyal medya hesabından 30 Ağustos koronavirüs verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı ve ölü sayısındaki artışa dikkat çekerek 'tedbir' uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 19:40:00 - 2020-08-30 19:41:24
Ölü sayısında korkutan artış! Bakan Koca'dan önemli uyarı

 yeniakit.com.tr 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 30 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı.

Vaka ve ölü sayısının arttığını belirterek uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının da arttığını ifade etti.

Son 24 saatteki vaka sayısı 1482 olurken ölü sayısı da 42 oldu. Bu süreçte 91 bin 302 test yapıldı. Toplam test sayısı 7 milyonu aşarken toplam hasta sayısı ise 268 bin 546'ya yükseldi. 

42 kişi daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 326'ya yükseldi. Bugünkü iyileşen sayısı 1027 oldu ve bu rakamla toplam iyileşen sayısı 243 bin 839'a çıktı.

"Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde" uyarısında bulunan Bakan Fahrettin Koca'nın şu ifadelerde bulundu:

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